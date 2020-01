10 postanowień noworocznych nt. bezpieczeństwa w sieci na 2020 rok

“Cyberatak? Przecież mnie to nie dotyczy!”

Prawdopodobnie już zignorowałeś tę możliwość, sądząc, że szanse ataku na Ciebie i Twój komputer są niewielkie. Nie jesteś w stanie przecież przewidzieć, czy w trakcie wycieku danych, np. serwisu społecznościowego, z którego korzystasz, zostaną udostępnione Twoje loginy oraz hasła. Powinieneś jednak mieć świadomość występowania takich sytuacji, dbając o odpowiednią ochronę swojej tożsamości w sieci.

Wygrana w loterii? Uważaj, w co klikasz!

Nikogo nie dziwi spam w skrzynce, który zazwyczaj zawiera nieszkodliwe reklamy. Jednak niektóre wiadomości wyglądem przypominają swoje oryginały, np. powiadomienie z banku. Swoją treścią mogą zachęcać Ciebie do kliknięcia w link, otwarcia załącznika (np. nieopłaconej faktury). Jeśli masz wątpliwości, unikaj otwierania tego typu wiadomości, ponieważ mogą zawierać złośliwe oprogramowanie, które zasieje spustoszenie w Twoim komputerze.

Nie odkładaj aktualizacji na później

Czy Twój komputer po raz kolejny prosi Cię o instalację aktualizacji i ponowne uruchomienie systemu? Jeśli tak, nie bagatelizuj tego typu powiadomień. Aktualizacja może zawierać cenną poprawkę systemu, łatającą dziurę wykorzystywaną przez cyberprzestępców. Tak właśnie było w przypadku wirusa WannaCry, który rozprzestrzeniał się wśród niezaktualizowanych komputerów z systemem Windows.

Unikaj recyklingu swoich haseł

Powinniśmy unikać recyklingu haseł, czyli wykorzystywania starych kombinacji w nowym wydaniu (np. dodając nowy znak lub modyfikując małe/duże litery). Unikając tego typu praktyk, zmniejszamy szansę odgadnięcia przez cyberprzestępców naszych haseł.

Używaj dwuskładnikowego uwierzytelniania (2FA)

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) to prosty sposób na dodanie dodatkowej warstwy zabezpieczeń do swoich kont. Dzięki niemu, aby dostać się do serwisu, otrzymujesz kod SMS, który wpisujesz podczas logowania. W ten sposób minimalizujesz ryzyko dostania się do Twojego konta przez niepowołaną osobę.

Nie ignoruj konfiguracji routera

Twój domowy router jest sercem domowej sieci. Wszystkie urządzenia z połączeniem internetowym, czyli telewizor, smartfon, komputer, czy laptop, są z nim powiązane. Ze względu na wygodę wiele osób po prostu przechodzi przez podstawową instalację i utrzymuje ustawienia domyślne routera. Niestety niektóre z tych ustawień mogą posiadać banalne dane dostępu (np. login: admin, hasło: admin). Aby uniknąć włamania do naszej domowej sieci, warto nie tylko odpowiednio zabezpieczyć router skomplikowanym hasłem, ale również skorzystać z oprogramowania, które zweryfikuje bezpieczeństwo Twojej sieci domowej.

Korzystanie z publicznego Wi-Fi to nie jest dobry pomysł

Większość miejsc, takich jak kawiarnie, restauracje, a nawet sklepy, oferują bezpłatne połączenia Wi-Fi, które mogą odciążyć komórkowy transfer danych. Choć takie bezpłatne połączenia mogą być wygodne, należy zachować szczególną ostrożność podczas łączenia się z nimi. Niezabezpieczona publiczna sieć Wi-Fi może prowadzić do kradzieży Twoich prywatnych danych lub nawet przejęcia kontroli nad Twoim urządzeniem.

Wykorzystuj VPN

W większości przypadków, aby mieć dostęp do firmowych zasobów podczas pracy zdalnej, musisz połączyć się za pomocą klienta VPN, który szyfruje Twoje połączenie, zapewniając poufność transmisji. Warto wykorzystywać takie połączenie również do celów prywatnych, aby przeglądać bezpiecznie Internet w publicznej sieci Wi-Fi, ograniczając postronnym osobom możliwość podsłuchu Twoich danych.

Polegaj na ochronie antywirusowej

Internet jest bez wątpienia użytecznym narzędziem, jednak może kryć się w nim wiele zagrożeń, które mogą naruszyć Twoją prywatność, a w najgorszym przypadku – okraść Cię. Aby ochronić się przed nimi, należy korzystać z rekomendowanego oprogramowania zabezpieczającego do ochrony danych. Jedno niewłaściwe kliknięcie w link może doprowadzić do zainfekowania komputera wirusem. Oprogramowanie antywirusowe zapewnia wiele warstw ochrony, które mogą zatrzymać te zagrożenia i zapewnić Ci spokój.

Korzystaj z kopii zapasowych

Włączasz komputer, a ten nie reaguje? Wyświetla komunikat o zaszyfrowaniu wszystkich plików i konieczności opłacenia okupu? Takie scenariusze w dzisiejszych czasach są na porządku dziennym. Dlatego zawsze wykonuj kopię zapasową swoich danych oraz plików, nad którymi ostatnio pracowałeś. Jeśli coś nieprzyjemnego się stanie, będziesz mógł je przywrócić i spokojnie kontynuować swoją pracę.

Autor: Kamil Sadkowski, starszy analityk zagrożeń w ESET