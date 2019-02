10 obserwacji dotyczących rozwoju cyberbezpieczeństwa

Cyberbezpieczeństwo to dynamiczny obszar, w którym strategiczne podejście do umacniania systemów bezpieczeństwa jest kwestią krytyczną. Istotnym jest, aby na bieżąco edukować się w zakresie nowych zagrożeń, a przy tym nie tylko implementować znane już dobre praktyki, ale wypracowywać nowe, skuteczne mechanizmy zabezpieczające struktury informatyczne organizacji czy przedsiębiorstw.

Co wpłynie (lub już wpływa) na rozwój sektora cyberbezpieczeństwa w najbliższych miesiącach?

Firmy technologiczne inwestują coraz większe zasoby w migrację do kultury zwinnego wytwarzania oprogramowania, co niesie ze sobą konieczność implementacji zautomatyzowanych mechanizmów dla zapewniania jakości oraz bezpieczeństwa produktów i infrastruktury. Korporacje wydzielają znaczną część budżetów na edukację pracowniczą w zakresie cyberzagrożeń, skupiając się na zagadnieniach związanych z inżynierią społeczną oraz atakami phishingowymi. Można spodziewać się zwiększonych nakładów na implementację kultury DevSecOps, zgodnie z którą każdy pracownik jest współodpowiedzialny za bezpieczeństwo organizacji Ataki ransomware nie znikną, gdyż są zbyt dochodowe. Można jednak spodziewać się przeniesienia wektora ataku na korporacyjne infrastruktury serwerowe, aniżeli na komputery prywatne użytkowników. Firmy będą gotowe zapłacić o wiele więcej za odzyskanie dostępu do infrastruktury, na której opiera się funkcjonowanie ich biznesu. Biorąc pod uwagę ogromną skalę wycieków danych w 2018 roku, w tym roku firmy oczekują o wiele wyższego poziomu bezpieczeństwa od swoich dostawców oprogramowania. Coraz szybciej zmierza się w kierunku, w którym firmy będące liderami bezpieczeństwa będą zagarniać większą część rynku korporacyjnego, któremu zależy na stabilnej usłudze oraz poufności danych klientów. W roku 2018 widzieliśmy kilka drobnych pozwów wynikających z ustawy RODO, ale to w 2019 zobaczymy prawdziwie kosztowne sprawy sądowe skierowane w firmy, które nieodpowiednio zadbały o procesy bezpieczeństwa w swoich organizacjach i pozwoliły na wycieki wrażliwych danych użytkowników. Organizacje rządowe rozpoczynają prace nad analizą wpływu cyfrowych technologii uzależniających na bezpieczeństwo narodowe oraz przygotowanie planów mających na celu zmniejszenie ich negatywnego oddziaływania na zdrowie społeczeństwa, gospodarkę oraz stan cyberbezpieczeństwa kraju. Kampanie dezinformacyjne nabierają jeszcze większego rozpędu, szczególnie ze względu na rozwój technologii sztucznej inteligencji, która w coraz bardziej wiarygodny sposób pozwala preparować wypowiedzi polityków i innych kluczowych osób. Ataki phishingowe stają się bardziej zaawansowane i coraz częściej wykorzystują zaufane platformy służące do dzielenia się plikami, jak np. Google Drive. Rozwinięcie sieci 5G oznacza jeszcze więcej urządzeń podłączonych do Internetu Rzeczy. Lodówki, samochody, kamery dla dzieci, konsole, telewizory i wiele innych urządzeń pozwala cyberprzestępcom na zdalne uzyskiwanie dostępu do prywatnych rejonów życia. Biorąc pod uwagę podejście nowych pokoleń do prywatności w sieci, śmiałego dzielenia się poufnymi informacjami na portalach społecznościowych oraz nierzadkie przypadki wycieków danych, można spodziewać się wielu dyskusji na tym tle. Jest to temat bardzo zaawansowany społecznie, jednak zdecydowanie każdy dyrektor odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych powinien pozostawać na bieżąco z formującymi się normami społecznymi odnośnie prywatności w sieci.

Co z sektorem publicznym?

Na styczniowej konferencji „A New Initiative for Poland: A Future Global Leader in Securing the 4th Industrial Revolution” organizowanej przez Atlantic Council oraz PKO BP, premier Mateusz Morawiecki i sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasz Zdzikot zadeklarowali, że jako państwo będziemy przykładać coraz większą wagę do wojska cybernetycznego oraz poprawienia poziomu bezpieczeństwa wszystkich instytucji pożytku publicznego. Miejmy nadzieję, że te deklaracje pociągną za sobą praktyczne działania i Polska zacznie rzeczowo podchodzić do implementacji planów cyberbezpieczeństwa, które do tej pory były jedynie teoretyczną wizją.

Autor: Dawid Bałut, ekspert w zakresie cyberbezpieczeństwa z TestArmy CyberForces