10 milionów złotych na rozwój innowacji w terapii widzenia

Intensywność, immersja i interakcja z pacjentem to trzy cechy, które czynią z wirtualnej rzeczywistość idealną przestrzeń terapeutyczną. Już od lat 90-tych wykorzystuje się VR po to, aby zwiększyć zaangażowanie i intensywność ćwiczeń w fizjoterapii i psychoterapii, a teraz także w terapii widzenia.

Tradycyjne metody terapii bazują na zasłanianiu jednego z oczu by zmobilizować chore oko do patrzenia, a następnie na stymulowaniu współpracy obu oczu z użyciem przyrządów, które technologicznie nie są rozwijane od prawie 50 lat! Trudno uwierzyć, że w terapii tak ważnego narządu zmysłu jakim jest wzrok nie zachodzą zmiany od tak dawna. I tu z rozwiązaniem przychodzą nowe technologie.

Wirtualna rzeczywistość ma wręcz idealne warunki do tego, aby uczynić rehabilitację wzroku jeszcze skuteczniejszą poprzez atrakcyjność, zwiększenie zaangażowania i co wyjątkowe, możliwość stosowania jej zdalnie pod pełną kontrolą specjalisty.

RemmedVR z początkiem tego roku wprowadził na rynek autorskie rozwiązanie, które dzięki zastosowaniu gogli VR, kontrolera ruchowego i ekranu kontrolnego, umożliwia wykonywanie terapii wzroku w warunkach domowych pod jednoczesną, pełną, zdalną kontrolą specjalisty i możliwości modyfikowania parametrów terapeutycznych bez konieczności częstych wizyt w gabinecie. Metodologia została opracowana przy współpracy okulistów dziecięcych, optometrystów i ortoptystów prowadzących na co dzień terapię wzroku w swoich gabinetach.

Jak to działa? Gogle VR zapewniają warunki dwuoczne, a to oznacza, że każde z oczu widzi osobny fragment ekranu. Użytkownik widzi obrazy modyfikowane (kontrast, jasność, kolor, ilość obiektów uwagi, tło) niezależnie dla każdego z oczu, celem wywołania konkretnego efektu terapeutycznego. By wykonać poprawnie ćwiczenie silniejsze i słabsze oko musi współpracować. Co więcej, gdy gogle są na głowie, a obszary ekranu dobrze od siebie odizolowane, nie ma możliwości oszukiwania. Wszystko to zostało ubrane w scenariusze gier dla dzieci z najmłodszych grup wiekowych.

Pełne dane z sesji terapeutycznej przekazywane są do specjalisty za pośrednictwem sieci komórkowej i wyświetlane w formie tabel i wykresów w panelu zarządczym. Terapeuta po raz pierwszy w historii ma możliwość kontrolowania procesu ćwiczeń domowych i weryfikacji czy pacjent i jego opiekun stosują się do zaleceń. W zależności od wyników specjalista modyfikuje ustawienia terapii, aby zwiększyć lub zmniejszyć trudność wykonywanych zadań, a w przypadku niejednoznacznych wyników może prześledzić przebieg całej sesji ćwiczeniowej mając do dyspozycji plik wideo z podglądem widoku terapii z perspektywy pacjenta.

Rodzic towarzyszy dziecku w ćwiczeniach domowych obserwując podgląd sesji w czasie rzeczywistym na ekranie kontrolnym. Kontrola bezpieczeństwa dla pacjentów poniżej 16 roku życia to jeden z kluczowych wymogów certyfikacji medycznej, którą RemmedVR pozyskał dla swojego rozwiązania.

Firma ma aspiracje do tego, by rozwinąć zupełnie nowe gogle wirtualnej rzeczywistości, których innowacyjność leży w nowatorskich modułach projekcyjno-pomiarowych. Dzięki nowemu urządzeniu będzie możliwe wykonywanie zdalnych procedur diagnostycznych, np. wykonanie badań przesiewowych dzieci w przedszkolach i szkołach na skalę dzisiaj zupełnie niemożliwą. Dane gromadzone przez dedykowane sensory pozwolą efektywniej dostosowywać proces terapii do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta, jednocześnie znacząco rozszerzając zakres ćwiczeń i zwiększając poziom zaangażowania.

RemmedVR dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez NCBR w ramach projektu Szybka Ścieżka skieruje swoje prace badawczo-rozwojowe na stworzenie narzędzia o szerokim zastosowaniu nie tylko terapeutycznym, ale i diagnostycznym. Rewolucja w terapii wzroku dzięki wirtualnej rzeczywistości jest doskonałym przykładem adaptacji nowych technologii w służbie społeczeństwu.

Źródło: RemmedVR