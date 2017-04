10 edycja Lubelskich Dni Informatyki już 22 kwietnia

Popularnie zwane „LDI” to wydarzenie IT organizowane w Lublinie przez Grupę KUL.NET oraz Koło Naukowe Informatyków, działające przy Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To największa tego typu impreza po tej stronie Wisły, która rokrocznie gromadzi kilkuset entuzjastów IT, ale także środowisko akademickie i biznes.