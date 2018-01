10 ciekawych ram do lustra

Jakie zatem ramy do lustra można wybrać?

Po pierwsze – jaki materiał wykonania ramy lustrzanej będzie najlepszy?

Fundamentalną decyzją jest wybór materiału, z jakiego ma być wykonana rama lustra. Wśród podstawowych surowców, oferowanych przed producentów, wymienić można drewno oraz aluminium. Materiały te sprawdzają się bowiem doskonale do tworzenia efektownych obramowań w zróżnicowanych stylach. Za wyborem ramy drewnianej przemawia z pewnością jej niepodważalna naturalność, doceniana przez miłośników stylu skandynawskiego i minimalistycznego. Co ważne – drewniana rama do lustra będzie wyborem uniwersalnym, gdyż wpasuje się w niemal każdy design. Ramy aluminiowe z kolei cechują się prostotą oraz elegancją. W zależności od wyboru koloru obramowania, można uzyskać oczekiwany efekt estetyczny, pasujący do danego wnętrza. Wydaje się, że ramy aluminiowe będą łatwiejsze w czyszczeniu, jednak ostateczny wybór uzależniony jest od osobistych upodobań wizualnych.

Bogaty wybór ram do lustra – oferta dostępna dla każdego

Poniżej przedstawiono kilka ciekawych ram do lustra, które mogą okazać się skuteczną inspiracją dla osób, poszukujących odpowiednich produktów z tej kategorii.

Naturalne ramy drewniane – ta grupa produktów stawia na naturalność i minimalizm. Takie obramowania prezentują się doskonale w każdym pomieszczeniu, są utrzymane w kolorze drewna sosnowego lub egzotycznego, polakierowane impregnatem ochronnym. Drewniane ramy ozdobne – także pozostające w grupie naturalnych obramowań, jednak uzupełniane unikalnymi żłobieniami i zdobieniami, podkreślającymi ich charakter. Kolorowe ramy z drewna – obramowanie drewniane lustra można zamówić w wybranym kolorze – drewno zostanie wtedy pomalowane na wybrany odcień z bogatej palety kolorystycznej. Ramy do lustra aluminiowe – to wybór dla osób, które poszukują obramowań łatwych w czyszczeniu i praktycznych. Aluminiowe ramy anodowane – celem anodowania jest zabezpieczenie obramowania aluminiowego przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych i osadzaniem się zabrudzeń. Ramy z aluminium malowane proszkowo – ramy do lustra pomalowane na wybrany kolor doskonale wpiszą się w panujący w danym wnętrzu design. Eleganckie ramy do lustra białe – biel jest ponadczasowa i uniwersalna, kreuje wrażenie elegancji i może być uznana za klasyczny wybór, także w odniesieniu do ram lustrzanych, niezależnie od materiału ich wykonania. Lustra okrągłe lub owalne – unikalne, ciekawe i niezaprzeczalnie przyciągające wzrok. Dostępne są w rozmaitych rozmiarach, w zależności od wybranego koloru, mogą stanowić doskonałą ozdobę wnętrza. Duże lustra prostokątne – sprawdzą się w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni, optycznie ją powiększając, jak również w miejscach, w których liczy się możliwość ujrzenia całej sylwetki i skontrolowania wyglądu – odnajdą więc zastosowanie w przedpokoju lub sypialni i garderobie. Lustra łazienkowe wklejane w glazurę – to propozycja dla osób, które chcą pozbawić lustro obramowania. Tafla lustrzana wkomponowana w płytki prezentuje się nadzwyczaj elegancko.

Wobec tak bogatych możliwości, każdy ma szansę wybrać ramę do lustra, idealnie spełniającą indywidualne oczekiwania.