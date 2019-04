1% podatku - jak to działa?

Czy 1% podatku ma znaczenie?

Może się wydawać, że jedna setna kwoty naszego podatku to „grosze” i nie stanowi ona realnej możliwości pomocy komukolwiek. Takie myślenie jest błędne. Przyjmuje się bowiem, że 1% podatku dochodowego to u średnio zarabiającego Polaka nawet kilkadziesiąt złotych. Małżeństwo rozliczające się wspólnie nierzadko otrzymuje więc kwotę przekraczającą 100zł. Co prawda początkowo w 2004 roku, kiedy odliczenie 1% dopiero było wdrażane, nie to było zbyt popularne rozwiązanie. Ale już wtedy łączna pula kwot przekazywanych organizacjom pożytku publicznego przekroczyła 10 milionów złotych.



Z biegiem lat, coraz więcej Polaków przekonało się do tej formy udzielania pomocy innym, a procedury zostały znacznie uproszczone. Dzięki temu, w 2018 roku łączna kwota wszystkich datków pochodzących z 1% wyniosła w przybliżeniu 761,3 miliona złotych! Warto zaznaczyć, że na tę formę finansowego wsparcia OPP wciąż decyduje się tylko około połowa polskich podatników, lecz, miejmy nadzieję, ich liczba będzie stale rosnąć.

Jak obliczyć 1% podatku?

Wypełniając swoje coroczne zeznanie podatkowe (PIT) najpierw obliczamy kwotę całości należnego podatku. Należy oczywiście uwzględnić przy tym wszystkie ulgi, które nam przysługują, a uzyskaną kwotę pomniejszyć również o koszty, takie jak na przykład składki ubezpieczeniowe czy odsetki kredytu. Uzyskany wynik mnożymy razy 0,01 i w ten sposób otrzymujemy kwotę, która stanowi 1% całości naszego podatku.



Warto wiedzieć, że podczas rozliczania PIT-u, Organizacjom Pożytku Publicznego możemy przekazać całą tę kwotę (w dokument wpisujemy ją z zaokrągleniem do dziesiątek groszy w dół) lub jej część. Różnica zostanie automatycznie przekazana do Skarbu Państwa, tam, gdzie trafia pozostałe 99% należnej kwoty.

Komu go przekazać?

Uzupełniając PIT nie musimy podawać całej nazwy OPP, którą wybraliśmy. Wystarczy uzupełnić dokument numerem KRS przypisanym danej organizacji.



Obecnie w Polsce istnieje około 9 tysięcy OPP wpisanych na rządową listę, którym można przekazać 1% swojego podatku. Jedną z nich jest Fundacja Avalon, o numerze KRS 0000270809.



Numer KRS i przekazywaną kwotę wpisujemy w odpowiednich rubrykach znajdujących się w części PIT-u oznaczonej tytułem „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)„

Istnieje również możliwość ściągnięcia na swój komputer bezpłatnego i całkowicie bezpiecznego programu, który ułatwia wypełnianie zeznań podatkowych. Można tego dokonać na przykład na stronie Fundacji Avalon https://www.fundacjaavalon.pl/jak_nam_pomoc/jeden_procent.html

Czy można oddać 1% swojego podatku konkretnej osobie, a nie organizacji?

Tak, jest to możliwe, jeśli wybrana przez nas osoba jest Podopiecznym fundacji i posiada w ramach jej ogólnego konta bankowego, swoje własne subkonto. Takie subkonta posiadają na przykład potrzebujący znajdujący się pod opieką Fundacji Avalon. Fundacja ta zajmuje się pomocą osobom przewlekle chorym bez względu na rodzaj ich schorzenia, a także osobom z niepełnosprawnościami, niezależnie od stopnia posiadanej niepełnosprawności. Warto nadmienić, że Podopiecznym Fundacji Avalon można zostać niezależnie od wieku, choć oczywiście osoby niepełnoletnie, bądź nie posiadające pełni praw czy niesamodzielne, reprezentowane są przez swoich rodziców/opiekunów prawnych.

Przekazanie 1% podatku wybranej osobie

W przypadku, gdy swój 1% pragniemy oddać konkretnej osobie, koniecznie należy wypełnić w dokumencie PIT również rubrykę INFORMACJE DODATKOWE. Znajduje się ona tuż pod miejscem, gdzie wpisywaliśmy nr KRS Fundacji. W tej rubryce wpisujemy nazwisko i numer subkonta konkretnej osoby, którą pragniemy wspomóc. Na przykład „NOWAK, xxxx”.

Na stronie Fundacji Avalon w zakładce PODOPIECZNI znajdziesz profile Beneficjentów Fundacji wraz z krótkimi opisami ich życia i choroby. Dodatkowo w każdym profilu dostępne są do pobrania ulotka i wizytówka Podopiecznego z informacjami o możliwościach wsparcia.



Jeśli nadal kwestie związane z przekazaniem 1% podatku dochodowego są dla Ciebie niejasne, serdecznie zapraszamy na stronę www.fundacjaavalon.pl, gdzie w zakładce JAK POMÓC zawarte są wszystkie niezbędne informacje, szczegółowa instrukcja „krok po kroku” wraz z czytelnym wyjaśnieniem graficznym, a także odnośnik do pobrania programu ułatwiającego wypełnienie zeznania podatkowego.